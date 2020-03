Kad Italijani izmisle formulu! Nikad viđeno, stvari u "kalću" biće rešene fudbalskim "fajnal forom"?!

Kako sada stvari stoje, Serija A će se igrati, pred zatvorenim tribinama, a mečevi koji nisu igrani prošlog, trebalo bi da budu odigrani ove nedelje. To će izazvati nove proteste, zvanični raspored će biti poznat tokom dana, a problem je sa utakmicom između Intera i Sampdorije za koju nema termina.



Problem je Interova LE, videćemo šta će biti, ali postavlja se pitanje kako će se završiti kup Italije.



Ideja postoji, da se na kraju sezone odigra Fajnal For, u poslednjoj nedelji maja. To ne odgovara nikome, ali je jedino rešenje.



Naime, Italijani startuju na EP 12. juna, Manćini neće imati puno vremena za pripreme, ali ni odmor igrača.



Uz to, postavlja se pitanje, šta ako Juve, Napoli i Inter stignu do završnice evro-kupova.



Nije jasno kako će se igrati, osim da bi bilo suludo da se krene od nule. Verovatno će se računati mečevi prvog polufinala, Juve je igrao nerešeno protiv Milan, 1:1, a Napoli je dobio u Milanu Inter.



Sad, gde bi se igralo, odnosno koliko bi bio raspon između polufinala (finale je u Rimu), ta ideja tek treba da bude razrađena, a opšti je utisak da je italijanski fudbal u haosu.