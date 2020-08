Kad Gatuzo poludi, trener Lacija na putu da dobije batine...

Ovakva obećanja u Kalabriji moraju da se ispoštuju, Rino Gatuzo je Inzagijevom kondicionom treneru, Bjankiniju obećao dobre batine.



Hteo je to odmah da reši na terenu, nekako su ga odvojili, ali ni govora o pomirenju.



Gatuzo je prilikom odlaska poručio da će sigurno zapamtiti reči Bjankinija i da će ga "nalupati" prvom prilikom. To je navodno ponovio i kasnije.



Došlo je do sukoba posle meča, izgleda da je Bjankini rekao Gatuzu da je "Teron", uz psovku, odnosno "Gov.... južnjak", što se često koristi u Italiji kada vređate nekoga sa juga čizme.



Samo, ako uvredite Kalabreza sa Gatuzovim karakterom, jasno stiže uragan.



"Dođi da mi kažeš to u lice", urlao je Gatuzo, dok je pokušavao da se probije ka Bjankiniju.



Inače, ovaj trener, stručnjak za fizičku spremu je 15 godina u Laciju, a sa Inzagijem sarađuje u stručnom štabu od 2017. Rođeni je Rimljanin, pa nije baš kao da je sa severa Italije gde se ova uvreda često koristi...