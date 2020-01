Kad De Laurentis "objašnjava", Maradona je bio hendikep za Napoli!?

Zlatno doba Napolija proteklo je u znaku Dijega Armanda Maradona koji je u periodu od 1984. do 1991. godine sa klupom dva puta bio prvak Italije, osvajač Superkupa i Kupa UEFA.



I pored toga, prvi čovek kluba sa San Paola Aurelio De Laurentis smatra da je "El Pibe" bio hendikep za Napoli!?



"Maradona je bio hendikep za Napoli, a objasniću vam i zbog čega. Problem za Napoli je to što u prošlosti nije pobeđivao, osvojili smo samo dve lige. Zahvaljujući velikom, najvećem mogućem hendikepu jer upravo je to kada imate najboljeg igrača na planeti, Maradonu. To je bio minus nakon toga, kada imate najlepšu ženu na svetu da li postoji neka koja će vas naterati da se razvedete, da vas zadovolji? Šta možete da tražite posle Maradone?", zapitao se prvi čovek Napolitanaca u dokumentarnom filmu u klubu sa juga Italije.



Slikovito objašnjeno, nema šta, ali nema sumnje da bi sve dao da Napulj ponovo vidi sličan "hendikep"...