Kad 90 minuta pokvari veliko prijateljstvo, svađa Murinja i Lampsa, za sve je kriv Konte?

Jedan meč je bio dovoljan, prijateljsko Murinja i Lamparda se raspalo. Na kraju razmena vatre, jasno, Lamps je blistao nakon pobede nad učiteljem, koji je sa druge strane učinio sve da omalovaži njegov uspeh.



"Čelsi se samo vratio na 3-4-3 što su igrali kod Kontea, to im odgovara, igrači su navikli", rekao je Murinjo.



Lampard je odgovorio žestoko.



"To je baš ružno, nije to nikakvo vraćanje, niti su ti igrači isti, pola se promenilo. Ne biram taktiku na osnovu prethodnih menadžera, to je moja zamisao, moja odluka, ispostavilo se da je bila prava", dodao je menadžer Čelsija nakon pobede u londonskom derbiju.



Murinjo je optužio Ridigera da je isfolirao kod crvenog kartona Sona.



"Uplašio sam se da mu Son nije polomio sva rebra jednim udarcem", ironičan je Murinjo.



"Ne znam šta je trebalo da mu uradi, crveni karton je čist kao suza, Son ga je u momentu iznerviran udario, nekada u fudbalu to iradite instiktivno. Ne znam šta se Totenhem žali, trebalo je da isključe Gazanigu kod penala nad Markosom Alonsom", smatra menadžer Čelsija.



Naravno, kritičari Murinja, među kojima je Džejmi Rednap su jedva dočekali poraz.



"Nije Konte izmislio 3-4-3, Totenhem je izgubio zbog Murinjovih pogrešnih izbora na sredini terena, to da igraju Dajer i Sisoko od početka je bila loša ideja", kaže nekadašnji igrač Liverpula.



Murinjo je probao da popravi lošu procenu na poluvremenu, uvođenjem Eriksena, ali tada je bilo kasno, Čelsi je stekao samopouzdanje i odigrao maestralnu utakmicu protiv gradskog rivala.



Na kraju, mediji konstatuju da je četiri nedelje trebalo Murinju da pokaže svoje pravo lice, bolelo ga je što su ga navijači Čelsija vređali, a Lampard je na kraju poentirao uz reči da će, bez obzira na sve uvek imati najdublje poštovanje prema Murinju.



Njih dvojica su se pozdravili na kraju meča, ali su teške reči došle posle toga, nakon utakmice kada su i jedan i drugi davali izjave novinarima...