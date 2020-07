Juventusu titula, ali ovo je najgora odbrana šampiona Serije A!

"Stara dama" je sinoć overila svoj deveti uzastopni Skudeto. Sarijevi puleni su slavili sa 2:0 nad Sampdorijom, što je Napolitancu donelo prvu ligašku titulu. Pred Juventusom su još dva kola u Seriji A a onda sledi revanš meč sa Lionom u okviru Lige šampiona.



Za Italiju je uvek glasilo da odbrana osvaja titule, "bjankoneri" su dosta uložili u nju tokom leta. Došli su De Liht i Demirel, ali Ščešni i Bufon su retko kada imali nulu u svojoj kolumni primljenih golova.



Juventus je primio 38 golova, i već sada je to najgori defanzivni učinak nekog šampiona Serije A još od sezone 1960/61 kada se to ponovo desilo timu iz Torina. Od početka dominacije Italijom Juve je najviše primio 30 golova i to prošle sezone, dok su samo 20 primili u sezonama 2011/12 i 2015/16.



Naredne sezone izvesno dobijamo novi tandem u srcu odbrane, Barzalji se već penzionisao, Kjelini muku muči sa povredama dok Bonući nije na svom nivou. Za očekivati je da Sari, ukoliko ostane, forsira De Liht-Demirel tandem.