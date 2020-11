Juventusov triler – Slatka sećanja na Lacio

U Rimu ćete često čuti ogorčene navijače „Vučice“ koji tvrde da su „Lacijali“ prikriveni Juventini. To naravno nije istina, ali su neka istraživanja pokazala da navijači „Nebesko plavih“ kao drugi klub navode Juventus, dok simpatizeri „Bjankonera“ od svih rivala pozitivno mišljenje imaju samo o „L’Akvilama“.







Jasno, na terenu se to ne vidi, Lacio je umeo da čak i u ovoj deceniji zada glavobolje Juventusu u kupovima, u stvari oni su tim koji je osvojio najviše trofeja posle Juvea u ovoj deceniji.



Pozitivne emocije, makar novih generacija sežu u 2002. datum je 5. maj, pamte ga svi, Lacio je igrao kao da je utakmica života, pobedio Inter sa 4:2 i poklonio Juventusu titulu.



Navijači su pre meča tražili da igrači puste utakmicu kako Roma ne bi bila prvak, ali nije se pitao gradski rival, već Juve koji je odmah golovima Del Pjera i Trezegea poveo sa 2:0 u Udinama, pa je već tada bilo jasno da Roma ne može do titule. Dakle, Lacio je igrao za Juventus, i iako im je Marko Materaci kroz psovke govorio da im je doneo titulu par godina ranije, nisu se obazirali.









Tačno je, Materaci je sa Peruđom slomio Juve u poslednjem kolu 2000. godine, kada je Lacio osvojio svoj drugi i poslednji „Skudeto“.



Po mnogina najjači Juventus u istoriji onaj Lipijev je uvek dočekivan sa velikim nabojem, pogotovo kada je Zdenjek Zeman vodio Lacio. On je optuživao, ili bolje da kažemo i dalje optužuje Juve da je drogirao igrače, a jedan od čuvenih mečeva odigran je 1995. godine. Juventus se nadao da će prekinuti dominaciju Milana u šampionatu, a Rimljani su se borili za titulu. U svom stilu Zeman je napao od početka, poveli su golom Rambaudija sa 1:0, a onda je Kravero, koji je odmah dobio žuti karton, kako bi zaustavio Juventusovu kontru posle još jednog prekršaja, šutnuo loptu, pa mu je sudija Livio Bacoli pokazao crveni. „L’Akvile“ su ostale sa desetoricom, Del Pjero i Ćićo Grabi su izigrali odbranu rivala, Del Pjero je savladao Markeđanija za izjednačenje. U nastavku, umesto da se brani Zeman je napao sa igračem manje, čovek ne odustaje od principa. Maroki, Del Pjero minijaturom su doveli do prednost od 3:1, da bi Grabi doveo goste do prednosti od tri gola. Do kraja, tipično za Lacio, Kaziragi i Dijego Fuzer su savladali Perucija koji je kasnije branio za Lacio i sada je jedan od čelnika kluba, ali je Juve odneo bodove.









Ta utakmica je imala ogromne implikacije, Juventus je konačno osvojio skudeto, Lacio je završio kao drugi, ali sa deset bodova manjka. Ovo je bila prva sezona u Italiji u kojoj je pobeda vredela tri boda, Lacio je imao dva remija više, a Zeman je pričao kako su pokradeni i kako je sudija osim isključenja Kravera, pomogao Juventusu kada nije svirao na 1:1 penal nad Kaziragijem.



Ta utakmica igrana je u decembru 1994, u revanšu na proleće Lacio je golovima Di Matea, Bokšića i Venturina rasturio Juventus sa 3:0, ali je bilo kasno, iako su šampionat završili sa pet pobeda. Juventus je posle gotovo deceniju opet bi prvak, ali se Milan već naredne godine vratio na tron, a Lacio je bio treći...