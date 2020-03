Juventusov bes, ko će biti precrtan? Lojalnost, vojna disciplina ili licemerje?

Strani igrači imaju dozvolu da napuste Italiju, ako donesu potvrdu da su negativni na Korona virus. Sa druge strane, optimizam vezan za Seriju A je nerealan, nema šanse da šampionat počne u aprilu, a ni treninzi neće biti održavani, makar je to dogovor klubova, na kraju je i Lotito bio prinuđen da odstupi.



U Juventusu su neki igrači otišli, poslednji u nizu Daglas Košta, naime, on je posle isteka karantina (bili su zaraženi Dibala, Matuidi i Rugani) otputovao u Brazil da bude sa ženom i ćerkom.



Juventus nije imao izbora ali su ih razbesnele Koštine slike na Instagramu, insistiranje na luksuzu i sličnim stvarima, pa je ovo ubrzalo odluku, Brazilac će sigurno biti prodat.



Igračima je skrenuta pažnja da se ne razmeću, to je pravilo u Juventusu, važi i za društvene mreže, ali ne i za Ronalda koji je najpopularniji čovek na svetu. Doduđe on uglavnom pokazuje slike iz teretane, sa porodicom, ali se slika sa sestrama i porodicom u teretani.



On je pre karantina otišao na svoju Madeiru, da bude uz majku koja je doživela moždani udar, i ostao pošto je ona izašla iz bolnice. Torino je napustio i Iguain, javnost ga je osuđivala, ali i on ima silne porodične probleme, majka boluje od najteže bolesti.



Mediji kažu da su kriterijumi drugačiji, u klubu su besni jer su Daglas Košta, Kedira i Pjanić otišli, Iguian ima razlog, ali šta je sa Ronaldom.











Da li je u pitanju licemerje?



U klubu tvrde da nije, da je Portugalac hteo da se vrati bez porodice u Torino, ali da su mu u klubu poručili da ostane kod kuće. Naravno letovi su suspendovani, ali bi mogao da se vrati svojim avionom, mada bi prethodno trebalo da pribavi sve dozvole, pre svega da napusti ostrvo.



Sa druge strane, ostali stranci koji su ostali biće nagrađeni. Dibala koji je bio zaražen je rekao da ostaje, sada je zdrav, ali neće napuštati Torino, Remzi, Šćešnji, Bentzankur, Aleks Sandro nisu želeli da odu iz Italije u teškom trenutku. Ostali su prvo u karantinu, a zatim u svojim domovima u Torino, iako je situacija neizvesna i niko ne zna šta će biti.



Javnost kaže da će oni koji su ostali biti drugačije tretirani, a da će Pjanić i Daglas Košta, kao i Kedira biti sigurno prodati ovog leta i to, ponovimo još jednom delom i zbog toga što su "pobegli" iz Torina.