Juventus već doneo odluku oko Sarija?

U Juventusu alarm, meč sa Interom će biti igran pred praznim tribinama u nedelju uveče, spekuliše se da će to biti odluka za Sarija, posle šokantnog poraza u Lionu.



Kažu da su čelnici šokirani indolentnišću ekipe, Sarijevom pričom o nedosuđenom penalu, jer takve stvari u Juventusu se posmatraju kao alibi.



I neke izjave Bonučija nakon meča su pokazale da svlačionica sumnja u Sarija, ali Juve nema mnogo rešenja. Alarm je upaljen, Anjeli je razgovarao sa Paratićijem i Nedvedom, odgovornost sportskog sektora je najveća.



Predsednik je želeo da Alegri ostane, zatim imao ideju da posle neuspeha u poteri za Gvardiolom, dovede Inzagija, saradnici su ga ubedili da je Sari rešenje.











Sada se čini da svi peru ruke, da je trener ostavljen na cedilu, pa čak kolaju priče da bi mogao da dobije otkaz za vikend ako Inter pobedi na praznom "Alijancu".



Ali, to su glasine. Pre svega, Juventus nema tradiciju da menja trenere usred sezone, ali nema ni rešenje. Iako je i dalje na platnom spisku, Alegri se ne bi vratio, drugog rešenja nema, niti bi bilo vreme da se stvari menjaju.



Zbog toga je Sari siguran, do kraja sezone, ma šta bude. Juventus će sigurno igrati Ligu šampiona, ako i izgubi titulu posle osam godina, nije smak sveta. Ali, samo jedna stvar može da spasi Sarija otkaza na kraju godine, a to je Liga šampiona. Naime, mediji ponavljaju da ni dupla kruna neće biti dovoljna, jer Juventus ima daleko najjači tim u Italiji, mnogi tvrde i najujednačeniji u Evropi, a muči se i daleko je od igre. Zbog toga, u ovom trenutku, budućnost Sarija ne samo ne deluje izvesno, već je većina sigurna da i sa titulom u džepu na leto odlazi...