Juventus spremio dresove za narednu sezonu, da li vam se dopadaju?

Proteklih dana su u javnosti procurele tri garniture novih dresova Juventusa za narednu sezonu.



Možemo videti značajne promene u svakoj od njih, posebno se to odnosi na treću koja je, blago rečeno, veoma ekscentrična.



U javnosti vladaju podeljena mišljenja, pa se mogu videti različiti komentari.



Kako vam se dopadaju?



From the very reliable @La_Bianconera : Juventus home kit 2020/21 pic.twitter.com/EX7B3MBtfD — Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) 08. мај 2020.

Juventus second kit from the highly reliable @La_Bianconera pic.twitter.com/RZXbtzB8pQ — Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) 09. мај 2020.