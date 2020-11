Juventus - Ronaldovi "siročići"

Svakako da je imati Kristijana Ronalda privilegija i to nije sporno, u pitanju je jedan od najboljih igrača svih vremena. Međutim, da tim, pogotovo tim kakav je Juventus zavisi toliko od jednog fudbalera, zaista je nestvarno.



I čini se da u istoriji Juve nije bio u ovakvoj situaciji, da samo jedan igrač može da dovede prevagu.



Jasno, mnogi će prebirati po razlozima, ali sve pada pred jednom činjenicom, ove sezone je Juventus pobedio jedino slabi Dinamo iz Kijeva bez Portugalca. U svim ostalim mečevima, protiv Krotonea, Beneventa, Verone, dakle timova koje bi trebalo da dobiju i bez najboljeg igrača uzeli su samo bod. Pa čak i u Ćezeni, na "Manuciju" protiv Specije, dok nije ušao bilo je 1:1, bilo mu je potrebno dva minuta da pogura šampiona do pobede.







Očekivale su se teškoće kada je Pirlo preuzeo tim, jer je Sari otišao pošto su u klubu procenili da je titula osvojena zahvaljujući slabostima drugih, a ne dobrim igrama. Donekle su bili u pravu, Juventus je većinu utakmica prošle sezone odigrao ispod očekivanja. Ali je pobeđivao. Sada i ne igra dobro, ali i ne pobeđuje, bez Ronalda.



Ako je ovo stvaranje novog tima, onda je problem još veći, Ronaldo ima još godinu i po dana ugovora, ok, on ima telo i energiju 25-godišnjaka, ali gotovo da nema nikoga ko može da preuzme deo njegovog tereta.



Pirlo i dalje kaže da nema uzbune, da je tim igrao dobro prvo poluvreme, da su posle naivnog gola u 45. minutu ušli u nervozu. On je branio odluku da ne povede Ronalda na jug Italije.







"Imao je problem već u Ligi šampiona, moram da ga odmorim, ali nije on uzrok. Ima problema sa umorom jer je bio povređen i bolestan, a znate kakve nas utakmice čekaju", kaže trener Juventusa.



On je dodao da mu nisu potrebna pojačanja, iako tim teško daje golove bez Kristijana, on je postigao gotovo polovinu golova tima, ostalo je uglavnom delo Morate koji je isključen i propustiće Torino narednog vikenda.



Mediji insistiraju da klub mora da uloži novac na zimu kako bi se dodatno pojačao, i dalje nije ništa izgubljeno, Juventus može da uđe u seriju, pokazali su to već, i retko ko je u Italiji u ovoj deceniji to uspevao da prati. Pominje se De Pol, ali i Auar koji je ušao u sukob sa Lionom, ali i Kutinjo koji je nemoguća misija, čak i ako bi Barselona pristala na neku trampu. Razlog je visoka plata Brazilca.







Ima jedna dobra vest za kraj, Juventus od 2001. nije imao pet remija u devet mečeva u šampionatu. Ali su te sezone posle drame i poraza Intera u Rimu u poslednjem kolu osvojili titulu.