Juventus proklinje Koronu, ulazi u finansijski problem?

Juventus je jedan od prvih fudbalskih klubova koji su direktno osetili posledice pandemije Korona virusa.



Zaraženi Danijele Rugani trenutno je u dobrom stanju, nadamo se da će sve biti u redu sa njim, ali nema sumnje da će "bjankoneri" pretrpeti i ogromne gubitke zbog suspenzije sezone.



Italijani su izračunali - Juve će izgubiti čak 110 miliona evra do kraja sezone.



Na ime TV prava na Seriju A i Ligu šampiona čak 45 miliona evra, još 40 miliona od sponzora, kao i 20 miliona evra na ime prodatih karata kojih neće biti do daljnjeg.



Kada se na to doda već postojeći gubitak od 50,3 miliona u dosadašnjem toku takmičarske 2019-20, dolazimo do cifre od 110 miliona evra za jednu sezonu.



Naravno, u ovom trenutku svima je na prvom mestu zdravlje, ali u Torinu će morati da smisle način da reše veliki problem.



Ali, nisu ni jedini...