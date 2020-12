Juventus ne greši? Poznata Pirlova sudbina!

Posle frustracije zbog suđenja, ali i činjenice da će morati da igraju meč sa Napolijem koji su dobili za zelenim stolom, u Juventusu je alarm upaljen.



Nedved je ljut na arbitre, u godišnjem izveštaju deoničarima Anjeli je poručio da će se trkati za deseti skudeto u nizu, ali i da je godina bila teška zbog pandemije. Ekipa je šesta na tabeli, i iako su prošli u top 16 Lige šampiona moraće brzo da se probude posle pauze.



Pirlo je očekivano naišao na probleme, početnik je, ali niko nije verovao da će imati 11 bodova manje od Sarija u isto vreme prošle sezone, kao i 13 od Alegrija pre dve godine.



Ima problema sa Dibalom koga drži na klupi, Kuluševski je posle dobrog početka potonuo, i mada je bilo i dobrih stvari u nekoliko mečeva ove sezone, jasno je da Pirlu fali neki sličan igrač onome što je on sam bio. Takav će se teško roditi, ali odlični mladi MekKeni, iako igra dobro nije plej, nisu ni Rabio i Bentankur, a Artur je razočarao. Pirlo je želeo Lokatelija, ali Sasuolo je zacepio takvu sumu da nije bilo šansi da Juventus dovede nekadašnjeg igrača Milana.



Šta će se desiti u januaru videćemo, ali ono što se zna je da je Pirlo siguran, jednostavno on je rešenje za duži period i Anjeli je u to siguran. Bez obzira na ishod sezone, Juventus ne planira apsolutno nikakve promene ni na klupi, ni u sportskom sektoru...