Juventus i Barsa bez milosti, ovo su ultimatumi trenerima, oba klupa jure istog kandidata?!

U Barseloni je situacija više nego jasna. Naime, Kike Setijen je preživeo gubitak titule, ali to je podrška na određeno vreme. Naime, trener Barselone je pred ultimatumom, ako ne osvoji Ligu šampiona, dobiće otkaz.



Ovo je manje-više očekivano, čak je Kantabrijac očekivao da odmah posle prvenstva izgubi posao, ali je, zbog nedostatka alternative ipak ostao.



Ali, posle Lige šampiona Barsa će imati dovoljno vremena, Setijena bi mogao ipak da zameni Maurisio Poketino. On se pokajao zbog izjava da ne bi nikada trenirao Barselonu zbog prošlosti sa Espanjolom, pa bi na kraju ipak mogao da prihvati ponudu.



To je jasno još sve u domenu govorkanja, Poketino je meta i Juventusa koji bi mogao da smeni Sarija već narednog vikenda.



Pogađate, ako Juventus ne prođe Lion u petak i ne plasira se za završni turnir u Lisabonu ostanak trenera je upitan, u najmanju ruku.



Paratići je rekao da jedna utakmica ne može da poništi sve urađeno, ali mnogi se pitaju šta je odrađeno, deveta titula se podrazumevala, Juve je mnogo jači od rivala, ali rezultatski, po broju bodova, primljenih golova ovo je najgora od svih godina Juventusove dominacije. I nije samo to problem, Juventus nema nameru da dovodi igrače po Sarijevoj želji, ako nisu sigurni da bi on mogao da ostane još dve godine.









Sve to je problem i ako ne bude karte za Lisabon, Anjeli koji je bio protiv odlaska Alegrija, ali su ga ubedili da je Sari rešenje bi mogao da posegne za promenom i dovede Poketina. Navijači čekaju Pirla, ali je prerano, Juve će ga svakako spremati za neku od narednih sezona.



Priča se o povratku Kontea, ali čini se da Anjeli i dalje nije prešao preko način na koji je bivši kapiten i trostruki prvak na klupi, otišao na početku priprema za 2014. Postoji i varijanta da se vrati Alegri, čime bi Juve priznao grešku, Nedved i Paratići su da Sari ostane u svakom slučaju, ali odluka je na Anjeliju.