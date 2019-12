Juventus - Gorčina, svađa, promašena pojačanja, tri opcije za "Staru damu" u januaru!

Juventus je izgubio Superkup, dešavalo se i prethodnih godina, ali navijači su razočarani igrom, ovo je drugi put u dve nedelje da gube od Lacija, uz to primili su šest golova u dva meča. Zanimljivo, jedina dva poraza su im naneli "Orlovi".



Svejedno, Sari smatra da su odlučivali detalji, da je Juventus fizički pao zbog velikog broja mečeva u poslednje vreme. Na drugoj strani, kritičari smatraju da nije čovek za trofeje, osvojio je samo jedan u karijeri, LE sa Čelsijem prošle godine.



Igračima nije lako pao poraz, naime, tokom meča sukobili su se Bonući i Pjanić koji je van forme, a Iguain je bio ljut jer je zamenjen. Uz to mnogi zameraju Sariju što, kao i Alegri forsira De Šilja, za koga većina smatra da nije standard Juventusa.



"On je u odličnoj fizičkoj formi, bio je svež, nije igrao u sredu u Đenovi", brani se trener.



Šta će klub učiniti?



Mandžukić je već otišao, Džan je na izlaznim vratima, sada razmišljaju da ipak kupe još jednog veznog igrača jer Ramzi ne pokazuje ništa, a Rabio je uglavnom rezerva. Čini se da je jedino Bentankur u formi, pa se sada Paratići i Nedved dvoume, da li da ulože novac u vezistu.



Paredes je skup, ima velika primanja, priča se o Rakitiću koji bi doneo iskustvo i želi u Juventus, ali sada dobija priliku u Barseloni. Klub razmišlja da uloži u Tonalija, ali on još nije zreo, verovatno bi ostao u Breši na proleće.



Čak se prelazni rok dovodi u pitanje, De Liht je plaćen bogatstvo, Demiral sada igra standardno, Turčin je više pokazao od Holanđanina ove sezone. Juve nije doveo još jednog levog beka, ali je zato angažovao slobodne agente Rabioa i Ramzija, nijedan nije standardan, niti izgleda da bi mogli da se probiju u tim. Danilo koji je stigao kao deo paketa za Kansela, takođe nije mnogo pokazao, kako stvari stoje samo je povratak Iguaina pojačanje, ali klub je želeo da ga se oslobodi.



Mnogo je pitanja, loš način da se završi godina, istina Juventus deli prvo mesto sa Interom, lako je prošao jesen u LŠ, ima Lion za protivnika u osmini finala, apsolutni su favoriti, ali svejedno, daleko od toga da su u ligi nadmoćni kao prošlih godina, što daje pravo Interu, pa i Laciju da se nadaju u prekid osmogodišnje dominacije "Bjankonera".