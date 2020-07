Juventus čini sve da izgubi titulu, šta klub planira i hoće li Sari preživeti "skudeto"?

Juventus se ponovo blamirao u Sasuolu, bili su na putu da kao protiv Milan izgube utakmicu, na kraju su uzeli bod. Italijanski mediji tvrde da čine sve da izgube titulu, ali da "Skudeto" nema ko drugi da osvoji.



Lacio ne može nikoga da pobedi, Atalanta je imala veliki zaostatak, Juve im se izvukao prošlo kolo, ako Inter večeras pobedi SPAL, doći će na -6, do kraja je još pet kola. Juventusu je potrebno devet bodova kako bi bio siguran, čak i da Inter dobije sve utakmice do kraja. Što se rasporeda tiče, posle Lacija u ponedeljak, imaju gostovanja kod Udinezea, dolazi im Sampdorija, idu na Sardiniju, i na kraju čekaju Romu. Dakle. tri pobede, čini se da će veoma teško izgubiti ovu prednost, iako igraju očajno.



Današnji "Tutospost" piše da Šćešnjom treba dići spomenik, sa nekoliko intervencija je spasao tim, bod se može ispostaviti kao zlatan.



Sari nalazi nemušta opravdanja, odbrana je totalno razbijena, sam trener je priznao da je za Kjelinija rano, Bonući vuče povredu, De Liht je igrao sa povređenim ramenom, a Rugani je nevolja, videlo se u nastavku.



Kada individualno Dibala i Ronaldo ne mogu da reše meč, uvek je problem, i to se videlo mnogo puta ove sezone.



Šta će klub učiniti?











Mnogi smatraju da je dovođenje Sarija bilo greška, da će Liga šampiona to pokazati, ali klub nema rešenje za trenera. Pirlo se vratio preuzeo "B" tim, ali će verovatno Juve čekati par godina pre nego što ga promoviše u trenera. Sari i dalje traži svoje pulene Emersona Palmijerija i Žorginja, no, ako za godinu dana tim nazaduje i nema ni naznaka da može da dođe do svoje igre, jasno da je klub rizikuje ako treneru, kome ne veruje, dovodi željene igrače.



Bilo kako bilo, u Juventusu se nadaju da će oporavak Demirala, uz De Lihta, Bonućija i spremnog Kjelinija koji je u godinama stabilizovati odbranu, kao i da bi novi napadača mogao bolje da sarađuje sa Ronaldom.



Dosta je otvorenih pitanja, kako će se snaći Artur, gde je mesto Kuluševskog koji otkada je potpisao za Juve, u Parmi igra veoma loše, hoće li uspeti da se oslobode Ramzija koji je promašaj, Bernadeskija ili Daglasa Košte, kao i igrača poput Ruganija i De Šilja...



Sve u svemu, loša sezona, za Italiju su prejaki, ali mnogi tvrde, da i ako prođu Lion i nađu se na završnom turniru Lige šampiona u Lisabonu, nemaju šta da traže....



A opet, opasno je potceniti Juventus...