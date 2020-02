Juve oslabljen protiv Liona i Intera

Ofanzivac Juventusa Daglas Košta ponovo se povredio i pauziraće do kraja meseca, potvrđeno je danas.



Italijanski mediji preneli su da je Brazilac doživeo novu povredu mišića zbog koje će pauzirati oko 20 dana.



U prevodu, on će propustiti dve važne utakmice protiv Intera i Liona, a i prethodno sa Spalom i Brešom.



Daglas od kako je stigao leta 2017. iz Bajern Minhena, do sada propustio čak 40 utakmica zbog povreda, a sada je ponovo doživeo ozledu mišića.



Brazilac je ove sezone počeo samo sedam utakmica u svim takmičenjima zbog raznoraznih povreda, pa ako ovako nastavi, jasno je da će Mauricio Sari na leto morati da mu pronađe zamenu...