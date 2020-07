Juve odbija da proslavi titulu, novi poraz!

Juventus je pobedom večeras u Udinama mogao da reši pitanje osvajača Serije A, ali ćemo na konačno slavlje sačekati sledeće kolo.Oni su danas poraženi od Udinezea, a pobeda im je garantovala titulu. Ipak, ostaju još tri kola da se to ispravi. Večeras su domaćini slavili sa 2:1 (0:1).Juventus bolji od starta, ali nisu koristili terensku nadmoć, sve do 42. minuta utakmice.Tada je Matijs De Liht primio loptu, odlučio se da sam reši situaciju i pogodio je za 1:0 sa velike udaljenosti Početkom drugog dela igre izjednačenje. Akcija je tekla po levoj strani napada Udinezea, Ken Sema je poslao loptu u kazneni prostor, a na drugoj stativi je bio Nestorovski koji pogađa u padu. Sve je rešio razbijač Seku Fofana. On je uspeo da se otarasi jednog igrača, a potom da kroz noge probaci loptu De Lihtu, da bi nakon toga prevario i golmana za konačnih 2:1