Junajted u Španiji, a gde je Pogba?

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba izostavljen je iz ekipe koja će ići na pripreme u Španiju, pošto se još oporavlja posle operacije skočnog zgloba.







Kako je danas preneo "Skaj", Pogba će ostati u Mančesteru, kao i Skot Mektominej, kako bi završili rehabilitaciju uoči povratka u ekipu.



Fudbaleri Junajteda imali su slobodno cele nedelje, a u subotu će otputovati u Marbelju na pripreme. U timu će biti i novi igrači Odion Igalo i Bruno Fernandeš, koji su došli na "Old Traford" u januarskom prelaznom roku.



Pogba nije igrao od 26. decembra i pokušava da se spremi za duel sa Čelsijem 17. februara. On je igrao svaku utakmicu u avgustu, pre nego što su počeli problemi sa zglobom zbog kojih je odsustvovao tri meseca. On se vratio na teren, ali se u decembru ponovo povredio i podvrgnut je operaciji.



Mektominej je povredio ligamente kolena tokom utakmice sa Njukaslom takođe na Boksing dej i duže će odsustvovati sa terena.



Fudbaleri Junajteda trebalo je da se pripremaju u Kataru, ali je trener Ole Gunar Solšer iz straha za bezbednost promenio planove, pa će se ekipa spremati u Marbelji.