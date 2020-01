Junajted u problemu, Lingard je bio samo "mamac", Rajola bi do mnogo bitnijeg potpisa!

Kada su u pitanju menadžeri, na Old Trafordu se zna ko je glavni - Mino Rajola.Uspeli su "crveni đavoli" da vrate Pola Pogbu najviše zahvaljujući spretnom Holanđaninu italijanskog porekla, ali to bi moglo da ih košta mnogo.Nedavno je Rajola preuzeo brigu nad karijerom Džesija Lingarda što je čak i obradovalo mnoge navijače Junajteda, međutim sada se namerio na najvrednijeg - Markusa Rašforda.Napadač je postigo 19 golova na 30 nastupa u dosadašnjem toku sezone, dete je kluba i ljubimac navijača, a Rajola je uveliko u pregovorima sa njegovom braćom koja ga zastupaju kako bi on preuzeo brigu o 22-godišnjem reprezentativcu Engleske.Izgleda da je Lingard bio samo "mamac" da se privuče mnogo krupnija zverka, Rašford je najveći kapital koji imaju na Old Trafordu što se igrača tiče, dok Rajola baš i nije veliki ljubitelj toga da njegovi klijenti ostaju u jednom klubu toliko dugo.Imaju li navijači Junajteda razloga za strah? Pokazaće vreme...