Junajted smislio, ovo su pet stvari za oporavak kluba, kreću od Olea!

Mančester Junajted je na konopcima posle eliminacije iz Lige šampiona koja nije bila neočekivana posle žreba, ali jeste nakon dve startne pobede. Nisu uspeli da se probiju pored PSŽ i Red Bula koji su dobili ubedljivo na "Old Trafordu", ali su sami došli u situaciju da zavise od revanša.



Šta će se sada desiti?



Derbi grada je iza ugla, prema engleskim medijima u klubu su planirali pet koraka kako bi se oporavili.



Prvi je podrška Solskjeru. Naime, Vudvord, ali i bord smatraju da on radi dobar posao, da mu treba dati još vremena i da bi mogao da se bori za titulu ove godine jer vodeći nisu puno odmakli. Poketino čeka, međutim, u ovom trenutku klub čvrsto stoji iza Norvežanina čijim su načinom rada zadovoljni, ma kako vam to zvučalo.



Drugi je da se što pre oslobode Pola Pogbe. Želi ga Juventus, Junajted ne smanjuje cenu, procurelo je da su odbili Pjanića i novac letos, ali i Daglasa Koštu. Pitanje je šta Juventus sada, osim Dibale što je malo verovatno može da uključi u transfer Francuza. Bernadeski, Ramzi nisu igrači koji bi zanimali Đavole.



Treći je promena golmana. Izgleda da je De Hei vreme isteklo i da će Din Henderson dobiti šansu. Kao da Španac nema dovoljno samopouzdanja, da je bilo bolje da je odmah pružena šansa Hendersonu koji je prošle sezone bio najbolji golman PL. Da li će Solskjer smoći snage da neprikosnovenog stavi na klupu?







Četvrto je dovođenje štopera, i to nakon što bi se oslobodili igrača poput Roha, Džonsa, možda i Baija. Ali, potreban je kvalitetan igrač, takvi se teško nalaze u januaru, videćemo hoće li krenuti po Škrinjara, većina komentatora veruje da je Lindelef dobar igrač, ali da nije klasa za klub, niti da može da nosi odbranu. A da bi se poboljšala poslednja linija nema sumnje potreban je bolji centralni bek.



Peto je naći ravnotežu između veznog reda i napada, Solskjer tu još nije razrešio dileme, ali krajnje je vreme. Jer, Bruno Fernandeš je neupitan, on i Pogba ne mogu zajedno, pa ako izuzemo Francuza, pitanje je da li bolje funkcionišu sa Van de Bekom i Tominajem iza leđa Portugalca, ili sa Matićem. Rezultat kažu ovo drugo.ŠtI tu dolazimo do problema u napadu, Marsijal je van forme, sada se odlučuje a Kavani iako je klasa nije dugo igrao i teško može da idrži ritam. Rašford nije dovoljan, pitanje je koliko može Grinvud.









Zbog svega toga, Solskjer mora da preseče, jer ni on sam nije načisto koji mu je najbolji tim, a lutanja u veznom redu su koštala ekipu.



Siti je veliki ispit, videćemo hoće li uspeti da podignu nivo igre...