Junajted ruši rekorde u PL, penali ključna stavka?

Mančester Junajted je nastavio svoju odličnu formu.



Solskjerovi momci su zabeležili četvrtu uzastopnu pobedu, ovog puta pala je Aston Vila rezultatom 3:0, ali i dan posle priča se o "faulu" nad Fernandešom koji dovodi do penala i novog pogotka za Portugalca.



U toku večeri se oglasila i PL, sve tri penal odluke na mečevima u četvrtak su bile pogrešne.



Umesto penala nad Brunom trebao je biti faul za Sautempton, Totenhem je morao da dobije penal nad Kejnom dok je Sautempton promašio svoj penal koji nije bio regularan.



Vratimo se Junajtedu sinoć su srušili par rekord.



Tim sa "Old Traforda" je prvi u istoriji PL koji su dobili četiri utakmice zaredom razlikom od tri gola, ali takođe su i tim kome je dato najviše penala - čak trinaest!



"Crveni đavoli" su sada na samo bod od četvrtog mesta i Lige šampiona. Narednu utakmicu igraju sa Sautemptonom, podsetimo ostalo je još samo četiri kola do kraja prvenstva.