Junajted protiv Turaka? Jeste li gledali horror iz 1993. godine?

Navijači Junajteda ne vole turske klubove. Engleska ne voli Turke, dovoljno je pomenuti gostovanje Lidsa u Istanbulu kada su stradala dva navijača, ali je „toplog zeca“ sedam godina pre toga osetio Ser Aleksov Junajted i to ne navijači, već igrači.



Naime, engleski šampion je eliminisan od Turaka koji do tog novembra 1993. nisu savladali nijedan tim iz Engleske, ali ni reprezentaciju Gordog Albiona više od 80 godina.



A, opet čudo iz Istanbula posle koga se najmanje pričalo o fudbalu ostaće u analima fudbala, strah, neverica u redovima gostiju, ali i velika radost navijača „Lavova“ koji kažu da je to bilo obično zastrašivanje i da su gosti naduvali stvar.



Svemu je prethodio neuspeh Mančester Junajteda od Galarasaja kod kuće, iako su vodili sa 2:0 i gubili sa 2:3, na kraju je Kantona izjednačio, utakmica je obišla svet kada je Peter Šmajhel grubo oborio kurdskog demonstranta koji je upao na teren.



"Vidimo se u Istanbulu na aerodromu“, rekao je menadžer Turaka Rajner Holman.



Niko nije razmišljao o tim rečima, ali kada su igrači Junajted posle dve nedelje stigli na Atarurk sačekao ih je pakao.



"Umrećeš", rekao je jedan navijaču Polu Parkeru, pretnje su sipale, a policija je bila savršeno nezainteresovana da reaguje.



"Niko ne treba da igra u ovakvim uslovima“, napisao je svojevremeno Stiv Brus koji je bio deo tima. Uhapšeno je preko 150 navijača Junajteda, koji su stigli dan ranije, bačeni su u zatvor bez hrane i vode, i onda deportovani, nikada nisu stigli do stadiona.









Na zagrevanju su letele kamenice, jedna je umalo pogodila Brusa, a pre toga u hotelu su konobari namigivali i gestikulirali da će zaklati goste. Sve je prema sećanjima Ser Aleksa od aerodroma do samog meča podsećalo na skupove religioznih fanatika.



„Nikada nisam čuo takav zvuk na stadionu“, rekao je Geri Nevil kasnije, tada je bio 18-godišnjak sa jednom nastupom za tim. Ekipa je bila iskusnija, sa Šmajhelom, Brusom, Palisterom, Insom, Rojem Kinom, Hjuzom, Kantonom...



Utakmica je bila užasna, loš teren, Turci su tukli i branili se, sa namerom da ostane 0:0. I uspeli su, čak lakše nego što se očekivalo, Li Šarp je postigao gol koji je opravdano poništen, ali Englezi nisu imali šansu. Na drugoj strani Hakan Šukur je u finišu bio sam ispred Šmajhela, koji je ostavio goste u igri.



Ali, pakao je izbio nakon poslednjeg zvižduka sudije Kurta Rotlisbergera koji je kasnije bio kažnjen zbog nameštanja nekih utakmica. Kantona mu je nešto rekao na francuskom, ili je tako tvrdio sudija, nemački Švajcarac, ali profesor francuskog. Pokazao je crveni Kantoni nakon poslednjeg zvižduka, fudbaler je degažirao loptu i krenuo kao svlačionici. No, na putu je policija napala Kantonu, dobio je udarac, probao da uzvrati stvorila se gužva, Brajan Robson je isekao lakat, Parker završio sa šest kopči. Ferguson je rekao da je policija gora od navijača. Kamenovan je autobus posle meča, a onda i hotel.







Igrači su bili zabrinuti, neki navijači su završili u zloglasnom Bajram-paša zatvoru (svi smo gledali Mindnight Express), a grupa je mesec dana bila u nekom zatvoru.



Pol Parker čak i sam Ser Aleks su tvrdili da se neće vratiti nikada u Tursku, ali menadžer jeste, već sledeće godine kada je ponovo bilo 0:0, ali nikakvog pritiska niti frke, jer je bila grupna faza, u revanšu na „Old Trafordu“ Junajted je slavio sa 4:0, ali su u narednu rundu otišli Geteborg i Barselona.







Pogledajte kako je izgledalo pakleno gostovanje Junajteda u Istanbulu...