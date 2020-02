Junajted prelomio, ovo je ishod sezone? Promena se nazire?

Iz Engleske stižu vesti da će ovo biti poslednja sezona Solskjera na "Old Trafordu". Navodno, i u klubu je jasno da njegov plan nije uspeo, da je promovisao mlađe igrače, ali da nema kapacitet da napravi nešto više, niti da bi mu trebalo davati ogroman novac za pojačanja. Jednostavno, izgubio je poverenje, ko zna koja po redu revolucija u Junajtedu je jedino uspela da promeni lica u svlačionici, ali ne i da donese rezultate.



I to nije najveći problem, u klubu smatrajum kako piše "Miror" da se jaz između Liverpula i Junajteda povećava, isto važi i za Siti, to ih najviše boli.



Navodno, Solskjer bi jedino mogao da zadrži klupu ako uđe u top 4 ove sezone što je malo verovatno, ili eventualno osvoji LE, za šta šanse nisu velike. U suprotnom, zamena je spremna.







List spekuliše da je Maurisiju Poketinu poručeno da se strpi do kraja sezone, da je prvi kandidat za klupu, da će dobiti budžet, ali i naslediti povoljnu situaciju u kojoj se Soslkjer oslobodio starijih igrača, što će olakšati popunjavanje tima. Uz to, Junajted smatra da bi povratak u Ligu šampiona pod Poketinom, odnosno sam njegov dolazak ubediti sponzore da će se klub vratiti na veliku scenu.



Recimo i to da Ševrolet i Adidas imaju ugrađene klauzule o smanjenju davanja novca za sponzorstvo ako se ne izbori Liga šampiona što će dodatno oslabiti finansijsku poziciju kluba.