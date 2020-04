Junajted od Aleksisa Sančeza ne mogu da spase ni sve "nudle" ovog sveta!

Analiza rezultata Junajteda proteklih osam godina je u direktnoj suprotnosti sa uspehom van terena. Jer, Edu Vudvardu se svašta može zameriti, ali sposobnosti da zaključuje neverovatne marketinške ugovore nikako.



Samo na osnovu sponzorskih ugovora koji ne uključuju novac od TV prava, Junajted generiše oko 200 miliona evra godišnje, pomenimo samo faraonski ugovor sa Ševroletom, ali i niz manjih. Jedan je vezan za azijske nudle, pa ih Englezi podsmešljivo nazivaju kao ceo paket "nudle sponzorstva", ali Vudvordu to ne smeta.



Jer, njegov ekonomski plan radi i pored toga što ekipa trpi šamare od najvećeg rivala Liverpula i bučnih komšija, Sitija. Jer i ovakav Junajted prema "Dilojtu" zarađuje 60 miliona više od Sitija i 100 miliona više od Liverpula. Ekonomski partneri Junajteda će trpeti gubitke usred korone, ali to se neće odraziti na prihode kluba jer su u pitanju višegodišnji ugovori i stabilni prihodi.



Junajted za razliku od drugih ne razmišlja o otpuštanju i smanjivanju plata, ako sezona ne bude nastavljena, iako će izgubiti deo novca od TV prava. Imaju oko 900 zaposlenih, više od milion funti su već izdvojili da pokriju troškove radnika na povremenim poslovima koje sada ne obavljaju, a obeštetili su i navijače koji su kupili karte za gostovanje u Lincu na kraju igrano pred praznim tribinama. Donirali su banke hrane onima najugroženijima posle izbijanja epidemije.



To je ekonomija, ali sve nudle sveta ne mogu da pokriju poteze kakav je onaj sa Aleksisom Sančezom. Jer, ove brojeve morate da pročitate više puta.



Jer, Junajted je na Čileanca potrošio 80 miliona evra. Kada se sve zbroji od januara 2018. to je cena za dve godine, i sada mu plaćaju oko 20 miliona, Inter gde je na pozajmici pokriva ostalih pet.



Ima još, pošto je "lojalan" klubu, odnosno ostaje u Junajtedu jer Inter neće otkupiti njegov ugovor, "Čudesni dečak" će kada se posle 1. juna vrati na "Old Traford" dobiti i bonus od milion i po evra.



Kada je stigao imao je 30 godina, Junajted mu je ponudio ono što Siti nije mogao, osim neverovatne plate, dobio je odmah osam miliona na ruke, marketinška prava, da je ispunio sve bonuse, imao bi platu oko 31 milion evra godišnje. Jasno to bi podrazumevalo osvajanje Lige šampiona i slipne stvari, ovako se zaustavio na skromnih 25.



Prošle godine, pre odlaska u Inter, odigrao je 27 mečeva i dao 2 gola. Ukupno je postigao tri u 32 meča u prvenstvu i dva u FA kupu.











Ni Inter nije bolje prošao, Sančez se povredio, odigrao ukupno oko 600 minuta, za svaki minut proveden na terenu platili su ga oko

10 000 evra.



Pazite sada, ima ugovor do 2023. što znači da Junajted, računajući i poreze mora da mu isplati oko 100 miliona u naredne dve godine. Opcija da ga neko otkupi je nemoguća jer niko nije spreman da mu da ni četvrtinu plate koju sada ima. Inter je već obavestio "Đavole" da neće otkupiti Sančeza za 20 miliona evra, iako je Čileanac bio spreman da prima duplo manju platu. Ali, da ga neko plaća 12.5 miliona po sezoni u ovoj formi i godinama, to je nemoguće očekivati.



Ali, Solskjer je optimista, kaže da će se Čileanac vratiti na "Old Traford" i svima pokazati kakav je igrač.



Malo ko mu veruje...