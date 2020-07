Junajted očajan, De Hea je gotov!

David De Hea je na udaru. Posle nove greške, jasno da nije ni senka onog golmana od pre dve sezone, i sada je već Junajted u dilemi šta da radi.



Nameće se solucija koja je jedino logična, da vrate odličnog Hendersona iz Šefilda koga želi Čelsi. Ali, ovaj golman ni za živu glavu neće na "Old Traford" da bude rezerva De Hei.



Jasno, mnogi se pitaju kako to da De Heu Soslkjer ne može da preseli na klupu, ali to je naivno, golmana koji prima 20 miliona evra po sezoni ne možete da držite među rezervama.



Morate da ga prodate, što je u ovom trenutku nemoguće.



Naime, kako kaže Murinjo, Španac je imao mnogo sreće da prošlog septembra potpiše "faraonski" ugovor, prima golove, pravi greške iz meča u meč i to ne traje samo ove sezone.



Nekada su ga nazivali najboljim golmanom na svetu, sada je daleko od te forme.



Junajted bi ga rado prodao, ali nema kome.











Naime, sve velike mreže, ako tako možemo da kažemo su zauzete.



Oni koji mogu da ga priušte, Real, Barselona i PSŽ imaju već sjajne golmane, Parižani se neće odreći Kejlora Navasa, oni imaju druge prioritete.



Sa te strane Junajted ima problem.



Murinjo kaže da je De Hea sjajan golman, najbolji na svetu na liniji, ali problem su istrčavanja, ista stvar je sa Kepom iz Čelsija.



Alan Širer smatra da Junajted mora naredne sezone da vrati Hendersona, ali ne daje odgovor šta će biti sa De Heom, jer on se sigurno neće odreći 20 miliona po godini i otići u neki drugi klub, ni na pozajmicu...