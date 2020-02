Junajted je povredom Rašforda izgubio dva napadača?

Mančester tokom većine sezone kuburi sa efikasnošću.



Do povrede Markusa Rašforda "crveni đavoli" su i imali golove, Englez se odlično dopunjavao sa Marsijalom napred. Dvojac bi često i menjao strane, tako da je francuski internacionalac imao dosta prostora.



Od povrede Rašforda, nekadašnji igrač Monaka je zabeležio samo jedan gol na šest utakmica i to protiv Tranmera u FA kupu kada je Solskjerov tim slavio sa 6:0.



Francuz je tu već pet sezona, deluje da nikada nije ispunio svoj potencijal, makar na "Old Trafordu". Navijači ga nazivaju miljenikom Glejzera, nedeljno zarađuje 250 hiljada funti, pamte se njegovi promašaji protiv Liverpula koji nisu lako pali Geriju Nevilu.



Možda dolazak Igala popravi formu "devetke" Junajteda, ali utisak je da sam igrač nije kapacitet za lidera u napadu.