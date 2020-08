Julijan Nagelsman - Trenersko čudo od deteta!

Nazovite Julijana Nagelsmana „bejbi Murinjom“ i garantovano ćete ga iznervirati. Ovaj trenerski Vunderkid odbija omiljenu tezu novinara da treneri pobeđuju trenere.



„Nisam ja pobedio Simeonea i Murinjo, nego moji momci Atletiko i Totenhem, prestanite da pravite takva poređenja“, rekao je super-uspešnii klinac nemačkim novinarima nakon plasmana u polufinale Lige šampiona.



U Nemačkoj se pojavi neki „Nagelsman“ s vremena na vreme, ali treba reći da je veoma teško probiti se kada niste igrali fudbal. Mada, ta činjenica, obično znači da obraćate

pažnju na detalje, što će bivši fudbaleri često zanemariti jer previše veruju u instinkt.



Nagelsman je igrao fudbal u Minhenu za „Lavove“ i Augrsburg, ali na malim bavarskim terenima u omladinskoj konkurenciji. Njega je koleno odvojilo od šutiranja lopte, ali mu i omogućilo da rano potraži drugu šansu. Zanimljivo, čovek koji bude u polufinalu sedeo preko puta, sa medicinskom čizmom na nozi, Tomas Tuhel bio je jedan od Julijanovih mentora u Augsburgu. Ko bi rekao da će se sada sudariti u najvećem ispitu karijere, ne samo za učenika, već i učitelja.















Trener Red Bul Lajpciga je bio zahvalan saradnik mnogim trenerima u omladinskoj konkurenciji, dobro je uz sebe imati sveznalicu koja stavove podvlači brojkama i naučno utemeljenim podacima. Kao takav, Nagelsman se od početka veka uklapa u „Reboot“ nemačkog fudbala, prevazilaženje starih okvira, tevtonske upornosti i ponekad bezglavog napada.















Mladi trener je posle smene Markusa Babela, Liverpulove i nemačke legende, promovisan u pomoćnika u Hofenhajmu 2013. godine, imao je samo 25 godina. Za mnoge iznenađenje, ali u klubu ne, prošao je mlađe kategorije, svi su u teškoj situaciji u kojoj se ovaj varošanski klub sa bogatim gazdom našao, smatrali da će njegov entuzijazam pomoći.



Jer, kod Nagelsmana je na prvi pogled uočljivo, on je mnogo srećniji kao trener, kaže da ne može sebe da zamisli kao fudbalera jer je sve mnogo važnije na klupi, raznovrsnije i proces donošenja odluka je puno izazovniji.



Kada je zdravlja nagriženu Hub Stevens, Šalkeova legenda bio prinuđen da napusti klubu Hofenhajma, Nagelsman je bio logičan izbor, vrediš ili ne, to sa godinama nema nikakve veze.





Bila je 2016. dobio je polovinu od 14 preostalih mečeva na proleće i klub spasio.Bila je 2016. dobio je polovinu od 14 preostalih mečeva na proleće i klub spasio ispadanja.











Sledeće godine se kvalifikovao za Ligu šampiona, potpisao novi ugovor, ajkule su počele da kruže, odbio je, priča se, da razgovara sa Realom, smatrajući da nije još dovoljno dobar za takav posao. Klop je na sličan način 2013. odjavio Junajted, pa se nameće neodoljivo poređenje.



Kraj njegovog imena uvek stoji epitet „najmlađi“, najmlađi lik koji je stigao do 100 mečeva u Bundesligi, Ragnik ga je regrutovao prošlog leta, ambicije „klinca“ ali i ambicije Red Bul Lajpciga su se poklopile, tu Hofenhajm nije mogao ništa. I onda najmlađi čovek na klupi koji je dobio četvrtfinale Lige šampiona, i to će trajati, jer šta god napravi, niko nije u tim godinama.







Ovaj neverovatni trener smatra da je uspeh u fudbalu 30% taktike, ostalo socijalne veštine. Možda je njegov pristup igračima lakši, manja je razlika u godinama, ali da je samo to i ostali mladi treneri bi pobeđivali kao Nagelsman.



Što se same taktike tiče, od formacije je bitnija primena, zbog toga njegovi timovi nisu uniformisani. Niklas Zule, sada u Bajernu je ispričao da je pod Nagelsmanom naučio da za svaku situaciju moraš da imaš plan, detaj je u fudbalu najvažnija stvar.



I onda, kako da ne igra polufinale protiv jednako metodičnog Tuhela, ovo je utakmica nemačkog novog talasa. Da, PSŽ je favorit, ali ima jedna stvar kod Nagelsmana, on se ne plaši autoriteta, zato je i uspeo. Lajpcig će napasti, kao i Atalanta, kojoj je nedostajalo par minuta.



Hoće li ovoga puta trajati kraće za PSŽ?