Jug protiv, ne puštajte Kolarova pred mikrofon!

Aleksandar Kolarov ne ćuti, nikada i nikome kada je teren u pitanju. Tako je bilo dok je igrao za Lacio, tako je i kada je obukao dres Rome.



Srbin je već nekoliko puta dolazio u sukob sa južnom tribinom "Olimpika" iako je najbolji igrač Rome od povratka iz Engleske.



Jasno, odmah "radi" rasizam, natpisi upereni ka nacionalnosti našeg kapitena, ali on ne obraća pažnju.



Uz to, recimo da je poslednji sukob usledio nakon poraza od Bolonje kada su Kolarova iznervirala uvrede navijača, gestikulacija je izazvala reakcije.



"Ništa se nije desilo, izašao sam pred novinare jer sam jedan od najstarijih, uz to govorim italijanski za razliku od nekih novopridošlih igrača", rekao je tada Kolarov.







Ali, Roma je kaznila Srbina, koji je prihvatio kaznu, bio u timu protiv Lećea i naravno postigao gol.



Usledili su još žešći protesti i uvrede sa južne tribine, ali je ostatak navijača bio protiv takvog ponašanja, pa je Curva Sud izviždana zbog ponašanja prema levom beku Rimljana.



Nije da su za zabrinuli.



"Bolje da ja dam izjavu", ironično je dobacio dok je Mihtarijan pričao posle meča.



Sigurno da bi imao šta da kaže, ali sigurno i da Roma neće rizikovati...