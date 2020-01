Jubilej - Četvrt veka od najčuvenijeg kung fu udarca u istoriji fudbala!

Danas se navršava čak 25 godina od jednog od najpoznatijih izliva besa u svetu fudbala. Pre Zidanovog, tu titulu je čvrsto držao Erik Kantona, njegov sunarodnik kada je nasrnuo u kung-fu stilu na simpatizera Kristal Palasa.



Sam meč na "Selhurst parku" je bio izuzetno čvrst, ser Aleks je par puta upozorio glavnog sudiju meča da "radi svoj posao" pošto su defanzivci "orlova" brutalno startovali na "đavole".



Posle jednog takvog Kantona je uzvratio, Francuz udario Šoa, podigrao kragnu i krenuo putem svlačionice znajući da sledi crveni karton. Ipak u tom trenutku jedan od navijača Palasa je strčao niz tribini i krenuo da zaspa "kralja Erika" svakakvim uvredama.



Kantona je na oči cele Engleske napao mladića kung-fu udarcem, što je donelo momentalnu osudu i suspenziju.













Prvo je trebao da ide dve nedelje u zatvor, ali je posle preinačno u društveno-korisni rad. Od kluba je kažnjen dvonedeljnom platom, a FA mu je zabranila učešće na utakmicama do kraja sezone. Kasnije u februaru mu je produžena suspenzija do 1. oktobra.



Povratak je bio legendaran. Ferguson je ubedio Kantonu da ostane preko leta, Francuz je to nagradio golom protiv Liverpula na povratku. Te sezone je osvojena dupla kruna.



Za BBC dokumentarac Kantona je izjavio kako je imao dosta lepih momenata, ali najdraži mu je kada je šutnuo huligana.