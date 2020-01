Jovićeva magija i Kazemirov šou za pobedu Reala!

Real Madrid je u okviru 20. kola španske Primere dočekao Sevilju u derbiju, a sve golove smo videli u drugom poluvremenu za pobedu Real Madrida. Bilo je 2:1.Domaćin je počeo meč sa rovitim Jovićem u napadu koji je imao povredu tokom nedelje, ali je ipak igrao od starta, dok je Benzema ušao u igru u drugom poluvremenu umesto srpskog napadača. Sa druge strane, Nemanja Gudelj je odigrao svih 90 minuta u dresu Sevilje.Da će ovo biti njegova utakmica, Kazemiro je najavio u 27. minutu kada je ušao u šansu i kada je lopta prohujala malo preko gola, a na drugoj strani Sevilja je pretila i postigla gol, ali je on poništen nakon intervencije VAR tehnologije.Srpski napadač Luka Jović je bio praktično neprimetan u prvom poluvremenu, ali je u drugom napravio ključan potez za dalji razvoj utakmice. Nakon njegove fenomenalne asistencije Kazemiro je uspeo da postigne svoj prvi gol na ovom meču čime je doveo u vođstvo ekipu Real Madrida. Par minuta nakon toga je zamenjen, a čim je Benzema ušao u igru gosti su stigli do izjednačenja. Munir je nekako odložio loptu dok je bio na zemlji za De Jonga koji fantastičnim udarcem pogađa ugao gola koji je branio Kurtoa . Nije Realu pomogao ni VAR, iako je Munir igrao rukom u ovoj situaciji dok je bio na zemlji, sudija Munuera je pokazao na centar.Ipak, svega pet minuta je trajala radost ekipe Sevilje, Kazemiro je bio apsolutni heroj ovog meča. On je u 69. minutu uspeo da postigne svoj drugi gol danas i da tako donese zlata vrednu pobedu Real Madridu. Do kraja bez velikih šansi na obe strane, Real je priveo meč kraju na dobar način i zasluženo stigao do tri boda.