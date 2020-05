Jović saznao sudbinu, devojka u centru pažnje!

Luka Jović je i dalje tema u engleskim, ali i italijanskim medijima. Iako se spekulisalo o Milanu, to je težak transfer, prvo, nemaju dovoljno novca, drugo, njegova plata je opterećenje za "Rosonere".



Želeli bi da ga upare sa Rebićem, ali problem je što ni Hrvat nema klauzulu o otkupu ugovora, pa bi novi trener Ragnik, praktično razigravao igrače za druge klubove.



Donaruma je prioritet, on želi da ostane, a nema novca za Jovićev ugovor koji bi bio najveći u klubu, posle onog koji ima sjajni golman.



Englezi imaju para, pogotovo Njukasl, ali to je nerealna kombinacija, dok Arsenal želi da menja Obamejanga, samo, razlika u godinama je prevelika i u Realu smatraju da i pored kvaliteta Gabonca, ipak ne bi trebalo tako lako da se odreknu Jovića.



Sa druge strane, kako piše "Mundo Deportivo", Real nema neki plan da dovede napadača ovog leta i za razliku od Bejla, Rodrigeza, Marijana Dijaza, Brahima i još par igrača, Zidan želi da Jović ostane. On je siguran da bi u drugoj sezoni Jović mogao da dobije drugu šansu, da napornim radom pokaže da je ulaganje prošlog leta bilo opravdano.



"Marka" i dalje piše o Lukinoj devojci Sofiji Milošević, koja izaziva mnogo pažnje zbog atraktivnog izgleda, a juče je pohvalivši se cvećem koje je dobila od srpskog fudbalera, napisala poruku pratiocima.













"Moj dečko je bolji od tvog..."





Njene slike krase strane španskih medija, pa iako se navodi da je zbog nje navodno Jović prekršio karantin i našao se na meti zakona u Srbiji, jasno da je kada su devojke fudbalera Reala, ona trenutno u prvom planu...