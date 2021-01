Jović "poslednji u redu", sada je definitivno kraj?!

Luka Jović je ponovo na udaru. List As pod naslovom - "Luka Jović, poslednji u redu", ponovo je posvetio pažnju srpskom napadaču.



Srpski napadač ponovo je čitav meč presedeo na klupi, iako je Zinedin Zidan protiv Selte napravio svih pet izmena, poslednja je bio Marijano Dijaz, a ne Luka Jović. I to je bio još jedan znak u nizu da je vreme za rastanak i da je sve šanse prokockao.



As je još jedan članak posvetio Luki uz napomenu da je njegova situacija neprihvatljiva i nepopravljiva.



Prvo, utakmica sa Seltom pokazala je da Jović nije ni drugi napadač. Poslednji meč na kom je igrao bio je onaj poraz od Valensije (4:1), 8. novembra, kada je Luka ušao u 83. minutu, u trenutku kada je već sve završeno.



Nakon toga, Real je odigrao 12 utakmica, Jović nije dobio ni minut. Prvo je propustio četiri utakmice zbog koronavirusa, onda još četiri zbog povrede, da bi na poslednje četiri ostao van tima tehničkom odlukom Zinedina Zidana.



Ako se pogledaju i minuti svih igrača, samo je jedan "gori" od Luke, u pitanju je Alvaro Odriozola koji je odigrao tek 57 minuta, sledi Jović sa 208 i onda Eder Militao sa 224.



As je po ko zna koji put podsetio da je Real za Jovića dao 60 miliona evra i da njegov učinak nije ni blizu onih 27 golova koliko je dao u poslednjoj sezoni u Ajntrahtu.



Za kraj, As podseća da je predstojeće gostovanje Osasuni od velikog značaja, jer je upravo u Pamploni Jović postigao svoj poslednji gol za Real, još u februaru 2019. godine.



Ostaje da vidimo da li će mu Zidan dati šansu, makar koji minut, u februaru je ušao u 88. i u nadoknadi pogodio za 5:0...