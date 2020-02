Jović brutalno iskren: "Gledam golove iz prošle sezone i pitam se šta se dešava..."

Fudbaler Real Madrida Luka Jović istakao je u intervjuu za emisiju "Sportsko popodne sa Kristinom" da nije zadovoljan svojim učinkom u "kraljevskom klubu".



"Biću iskren, nisam zadovoljan sezonom do sada. Prvo zato što znam da mogu da mogu bolje. Ponekad sedim na Jutjubu gledam snimke iz prošle sezone i pitam se "Šta se dešava?". Ali svi znamo da je Real Madrid sjajan klub i da je čak i iskusnijim igračima jako teško da se naviknu, a kamoli za mladića od 21 godine za koji su platili 60 miliona. Pritisak je prevelik, borim se, za sada bez uspeha, ali nadam se da će se situacija promeniti", smatra nekadašnji napadač Crvene zvezde.



"Još uvek osećam negativnu atmosferu kada govorim o svojoj igri u Real Madridu, ali mislim da ću ljudima pokazati razlog zašto sam ovde, da sam ovde jer imam kvalitet i da me deca mogu gledati duži niz godina i motivisati se mojim utakmicama i golovima u dresu Reala", istakao je Jović.



On se osvrnuo i na svoje učešće u reprezentativnim akcijama Srbije gde se vratio nakon sukoba sa selektorom Ljubišom Tumbakovićem.



"Nisam bio tu, ali sve je iza nas. Tu sam za sledeće okupljanje, ako dobijem poziv odazvaću se. Spreman sam da pomognem ekipi da odemo na Evropsko prvenstvo. Daćemo maksimum. Očekujem pobedu. Bili bi jako važpo, 20 godina nismo igrali na Evropskom prvenstvu, narod bi bio jako ponosan ako bismo ispunili cilj. "Neće se srušiti svet ako ne uspemo. Ipak, nadamo se najboljem", zaključio je Jović.