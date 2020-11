Jović - Bez šanse i bez sreće, rival uzeo mesto i to se neće menjati?

Luka Jović je izgubio šansu koja mu nije ni pružena. Možda je najbolje tako opisati ono što smatraju španski mediji, a Srbin nema kuda, pošto je blistao u dresu Srbije očekivalo se da dobije šansu, ali je pozitivan.



Kada se sve sabetre, problemi ranije sa Tumbakovićem, loš prijem medija u Madridu, šansa na kašičicu, beg u Beograd, povreda i problemi zbog kršenja karantina, jasno da je svašta preturio preko glave.



Dao je dva gola za 800 minuta, za nekoga ko je plaćen 60 miliona evra, premalo.



Tačno je da nema sreće, nakon tri gola za "Orlove" u 230 minuta, mediji su smatrali da će konačno Real imati pravog Jovića.



Ali, avaj, pokupio je koronu koja se raširila među srpskim reprezentativcima.



Zanimljivo za Srbiju je dao ukupno pet golova za 567 minuta, dok su u Realu ti brojevi mnogo slabiji.



Benzema je povređen, Zidan ga je čuvao za Inter, pa je mesto u timu bilo rezervisano za Jovića. Ali, kako se razboleo, trener nije imao kud, gurnuo je Marijana Dijaza kome ne veruje baš puno.









Samo ne može da prenebregne činjenicu da kada igra, Marijano daje golove. Dominikac je prošlog leta dokusurio Barselonu, dao je i gol Viljarealu. On je ima još manje šansi nego Jović, a postiže gol svakih 98 minuta. I jasno, javnost traži da mu trener više veruje.



Što se Jovića tiče, ponovo su se pojavile priče da je sklon povredama, on je šest puta, što zbog bolesti, što zbog fizičkih problema odsustovao za ovih godinu i po koliko je u Realu.



Tako da i ako se Benzema oporavi i igra protiv Intera, već u sledećem meču za vikend protiv Alaveša, čak i ako Jović bude zdrav, Marijano Dijaz će biti u startnoj postavi...



A do zime nije daleko...