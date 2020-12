Jović - 208 minuta, više malera nego golova = kraj?!

Luka Jović je zvanično završio 2020. godinu, pošto je doživeo novu povredu.



Tek što se oporavio od koronavirusa i vratio se treninzima, srpski reprezentativac je doživeo povredu zbog koje će pauzirati do kraja godine.



Madridski As ponovo je stavio Jovića na naslovnicu svog portala, uz isticanje da Srbin baš nema sreće ove jeseni.



As piše da Jović "nije namestio svoju glavu", da ide iz rupe u rupu, i da se posle godinu i po dana u Real Madridu ne vidi svetlo na kraju tunela.



Jović je češće bio tema zbog brojnih stvari van terena, nego na njemu, što ni ne čudi pošto je odigrao tek 208 minuta. Premalo. Najpre je prekršio karantin, bio u problemu i sa našom zemljom, kasnije je bio meta zbog brojnih drugih stvari, najmanje zbog igara na terenu.



As ističe da ga je Marijano Dijaz preskočio po hijerarhiji i da je plan B umesto Karima Benzeme. Dijaz je iskoristio svojih pet minuta, pogodio je odmah protiv Viljareala i sada će biti na klupi, posle lakše povrede koju i on ima.



U svom zaključku, As napominje da problemi sa selektrom Tumbakovićem, prekršaj karantina u Srbiji, posetom prijatelja iz Beograda tokom izolacije, te samo dva gola za 800 i nešto minuta, nikako ne opravdavaju uloženih 60 miliona evra za Luku Jovića.







Zaključak je da bi Jović posle samo 208 minuta i mnogo više problema i malera van terena ove jeseni, uskoro mogao da potraži novi klub...