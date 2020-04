Još malo pa gotovo, spremite se, stiže potvrda, vraća nam se Bundesliga!

U Nemačkoj izgleda nema dileme, sutra je ključni sastanak, 36 klubova iz Bundeslige i Cvajte bi trebalo da potvrde na video konferenciji konačnu odluku.



Svemu će prisustvovati i ministri sporta pokrajina, koji bi trebalo da aminuju dogovor.



Datum se zna, šampionat Nemačke biće nastavljen 9. maja, do kraja je ostalo ostalo devet nedelja, neće biti potrebe da žure, igraju u ritmu sreda-nedelja, čak i da se igra samo jedno vanredno kolo, šampionat će biti završen do kraja juna, što je cilj klubova.



Time bi Nemci izbegli komplikacije oko produžetka ugovora slobodnih igrača, klubovi bi dobili priliku da se odmore, mada neće biti jednostavno za timove koji su ostali u Evropi, oni će morati da se prilagode nameri UEFA da evro-kupove igra u avgustu, ali će biti odmorniji od rivala. U Ligi šampiona ostali su Bajern i RB Lajpcig, u LE Leverkuzen, kao i Volfsburg i Ajntraht, ovi potonji su pred ispadanjem.



Inače, Bundesliga će biti uzbudljiva, odavno nije bilo ovako zanimljivo. Ako pogledate tabelu, čak pet timova je u osam bodova na vrhu, Bajern ima plus četiri u odnosu na Dortmund, ali već prvog vikenda čeka nas derbi Rura između Borusije i Šalkea.











Na dnu Paderborn deluje otpisano, Verder još može da izbegne direktno ispadanje, a u drugoj polovini tabele niko nije siguran, podsetimo, Unio Berlin ima samo osam bodova više od Fortune koja je na mestu koje donosi plej-aut.



Baš smo se uželeli fudbala, igraće se naravno pred praznim tribinama, ali makar ćemo uživati iz fotelje.