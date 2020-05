Još jedan tim se protivi ideji Premijer lige za nastavak sezone

Predsednik Votforda Skot Daksberi rekao je danas da "nema altruizma u Premijer ligi" i da "postoji 20 različitih interesa koji se ponekad usklađuju, ali da se češće radi isključivo na zaštiti svakog pojedinačnog kluba".



On je dodao da bi igranje na neutralnim terenima ugrozilo fer-plej i dodao da je najmanje šest klubova zabrinuto zbog tog plana.



"Apsolutno prihvatam da ne možemo da imamo gledaoce na stadionu. To se podrazumeva u ovoj situaciji. Međutim, sada nam kažu da ne možemo da odigramo preostale utakmice na na našem stadionu... Od igrača se sada očekuje da igraju kao da se ništa nije dogodilo", rekao je Daksberi.



"Imamo lekarsko osoblje koje radi u uslovima koje nijedan doktor ili fizioterapeut nije ranije iskusio, uz mere koje su malim delom zasnovane na pretpostavkama, a ne naučnim činjenicama. Sa svim tim kompromisima i zdravstvenim rizicima od nas se traži da završimo takmičenje koje ne liči na ono koje smo počeli, a koje bi moglo da okonča vreme malim klubovima kao što je Votford u Premijer ligi", dodao je on.









Votford se tako pridružio Brajtonu i Aston Vili, izrazivši svoje protivljenje trenutnim planovima za nastavak sezone.



Sa preostalih devet kola do kraja, Votford je na 17. mestu na tabeli i bori se za opstanak u Premijer ligi.



Klubovi Premijer lige trebalo bi da se sastanu u ponedeljak kako bi razgovarali o planovima za pokretanje lige prekinute zbog pandemije koronavirusa.



Međutim, klubovi ne planiraju da na tom sastanku glasaju o tome da li će se koristiti neutralni tereni. Kako navodi "BBC", o tom predlogu će se glasati kasnije tokom meseca, a da bi bio usvojen potrebno je da za njega glasa 14 od 20 klubova.