Još jedan korak - Sadika slave od Andaluzije do Beograda!

Umar Sadik je postigao novi pogodak, za pobedu Almerije nad Alkorkonom i tako napravio još jedan značajan korak ka isplati bonusa za Partizan.



Sadik je u minimalnoj pobedi nad Alkorkonom postigao jedini pogodak na meču u 59. minutu.



Ovim je stigao do svog četvrtog pogotka u prvenstvu, i tako napravio još jedan važan korak ka isplato bonusa u klauzuli ugovora između Almerije i Partizana.



U dogovoru između dva kluba, Almerija je dužna da isplati tri miliona evra ukoliko se tim iz Andaluzije vrati u La Ligu, što nije isključeno, jer su treći na tabeli.



Što se tiče bonusa za golove, Partizanu sleduje dodatnih 500.000 evra kada Sadik postigne 20 pogodaka za Almeriju. Vremensko ograničenje nije uključeno, dakle, izvesno je da će tokom sledeće sezone Sadik stići do brojke od 20 golova, ove mu ide veoma dobro, stigao je do četvrtog...



Almerija je treća na tabeli, iza Majorke i Espanjola, koji svoje mečeve 17. kola tek treba da odigraju.