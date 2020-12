Još jedan kiks - Nema Mesija, nema ni pobede!

Barselona bez pobede u 16. kolu španske Primere, Eibar je uspeo da se vrati kući sa bodom, bilo je 1:1.



Bez Lionela Mesija Barselona nije ličila na jak klub. Eibar je bio bolji rival u prvom poluvremenu, a Barsa je svoje šanse promašila.Posebno mislimo na situaciju iz 8. minuta, tada je za ekipu Barselone dosuđen penal, a Brajtvajt je promašio čitav gol, Dmitrović je pogodio stranu, ali nije bilo ni to potrebe, njegova mreža je ostala netaknuta.Velikih problema su imali domaći da uopšte stignu do gola golmana Dmitrovića, mnogi su jedva čekali završetak prvog poluvremena.I onda nakon 12 minuta od početka drugog poluvremena, gol u mreži Ter Štegena.Kike je oduzeo loptu Arauhu koji je veoma loše reagovao, nije imao mnogo težak zadatak da pogodi gol Nemca za 0:1. Tek tada je Barsa počela sa boljom igrom, a gol je usledio u 67. minutu.Firpo je centrirao, Dembele bio na drugoj stativi i savladao je Dmitrovića za, ispostaviće se, konačnih 1:1 . Bila je to fantastična akcija Barselone.