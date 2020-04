Nema opravdanja ni za koga, pa ni za one omiljene poput fudbalera. Džerom Boateng je prekršio meru koja mu je izrečena, a to je karantin u Minhenu.



Fudbaler Bajerna je napustio Minhen prekjuče, a tim povodom se čak i Bajern oglasio.



"Bild" je preneo razlog zašto je Boateng napustio karantin. On je to učinio da bi video svog sina koji je u Lajpcigu.



Da stvar bude još gora, Boateng je imao i udes po povratku u Minhen.



"Prihvatam svaku kaznu ako je pravedna. Znam da je velika greška što nisam javio klubu da idem na put, ali u momentu sam samo razmišljao o svom sinu.







Nije mu bilo dobro. Kada me sin pozove, moram da krenem, bez obzira na sve Svaku kaznu prihvatam", rekao je on.