"Jorgandžije" u strahu, prekid znači krah Simeoneovog Atletika?

Atletiko iz Madrida se suočava sa ogromnim problemom. Ako sezona ne bude nastavljena u nebranom su grožđu, jednostavno, gubici će biti preveliki i moraće da žrtvuju jednog ili dva igrača.



Ali, i tu je "kvaka 22", cene igrača su pale, pa nema šanse da neko plati klauzule i na taj način napuni kasu.



Trenutno su šesti na tabeli, pričalo se o "pozivnici" za Ligu šampiona, ako se prevenstvo prekine, na osnovu koeficijenta jer je Atletiko igrao dva finala LŠ i osvojio LE, ali sve je to palo u vodu, savez je jasan, ako šampionat ne bude nastavljen odlučuje tabela i "Jorgandžije" će morati u LE.



To je već sračunati gubitak od 100 miliona evra, plus, ne zaboravite da će "Vandu" Atletiko na osnovu pozajmice od meksičkog multi-milijardera Karlosa Slima plaćati još osam godina.



To znači velike gubitke, oni su prošle godine napunili kasu prodajama igrača, ali su i kupovali, uložili ogroman novac, pa bi sezona mogla da znači kompletan raspad tima.



Neće biti dovoljno prodati Partija, tim pre što niko za njega neće platiti više od 50 miliona, a Simeone želi da Kamerunac ostane. On bi se radije odrekao Saula Nigeza koji ima klauzulu od 150 miliona, ali i to je jasno, tu sumu nema ko da plati, kao ni klauzulu za Jana Oblaka.



Da li je rešenje u tome da preprodaju Žoao Feliksa posle neuspešne godine, i tu bi morali da prihvate gubitak jer su platili klauzulu od 120 miliona za Portugalca.



Problem će biti i plate, prvo Simeoneva koja je najveća na svetu. On zarađuje 40 miliona bruto, 10 više od Antonija Kontea i Pepa Gvardiole.











Klub je to pravdao činjenicom da im je doneo oko 300 miliona nagrada u evrokupovima u ovoj deceniji u kojoj vodi klub, ali ulaganje u stadion, plus veliki transferi, sada su to pojeli, pa se klub suočava sa zaista teškom situacijom ako ne uđe u Ligu šampiona. Dodajte na to gubitke zbog korone i rate kredita za novi stadion, čekaju ih baš neizvesna vremena.



Naravno, u Atletiku svim silama žele da se šampionat nastavi, oni imaju bod manje od Sosijedada i Hetafea, dva manje od Sevilje i jasno je da imaju šansu da uđu u top 4 i zadrže mesto u Ligi šampiona.



Naravno, oni su i dalje u trci za Ligu šampiona ove sezone, trijumfom bi obezbedili mesto u narednoj sezoni, ali to je na dugom štapu, mada nisu bez šansi, podsetimo nokautirali su evropskog prvaka, Liverpul.