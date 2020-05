Jokanov klinac sa tribina odbio Real zbog Salaha!

Prošlog leta, dosta klubova pokušavalo je da ubedi Harvija Eliota da dođe u njihove redove. Momak koji je počeo u Fulamu, i odbio ugovor sa Kotadžerima je imao šansu da napravi transfer iz snova. On je inače u Fulamu dobio šansu i postao najmlađi igrač u istoriji PL.



U Realu su ga ubeđivali, odveli u Madrid, pokazali mu trofejnu salu, Bernabeu, imao je priliku da uzme više novca nego među Redsima, ali i da se susretne sa Ramosom.



Eliot je to odbio.



"Ne hvala, bio sam na tribinama u Kijevu, ne želim da sretnem tog čoveka posle onoga što je učinio Salahu", rekao je klinac i tako završio pregovore sa Madriđanima.



Hteli su ga i PSŽ, Siti, Čelsi i Arsenal, ali za ovog velikog navijača koji je plakao posle poraza u Kijevu od Reala, nije bilo dileme, Liverpul iznad svega.



Harvi je odigrao sedam mečeva ove sezone, dobio priliku u kupu, Liga kupu i jednom u Premijer ligi.



Iako je i dalje član mladog tima, dogovorio je da potpiše novi ugovor do 2023. ovog leta, u aprilu je napunio 17 godina. Ali, potez u Realu je za svako poštovanje.







Inače njegov odlazak iz Fulama je predmet arbitraže, londonski klub od Liverpula traži da plati najmanje 10 miliona evra, iako momak nije imao profesionalni ugovor.













Inače, Harvi je zaigrao za Fulam pre 16. godine, sa 15 godina i 174 čana u utakmici Liga kupa protiv Milvola.





Tada je svet obišla Jokanova izjava da "klinac ima ličnost i samopouzdanje, ali da sutra ujutru mora u školu i da se koncentriše na domaći, umesto na fudbal".