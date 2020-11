Jokanov intervju - Zašto ne ide Luki, ko će biti novi Gvardiola ili Zidan i da li idemo na EP?!

Slaviša Jokanović dao je zanimljiv intervju za madridski As, u kom se između ostalog dotakao i Luke Jovića, Ćavija Ernandesa, te šansama naše reprezenacije za plasman na EURO.



Jokanović uživa u svom radu u Kataru, predvodi Al Garafu, i ne razmišlja još uvek o povratku u Evropu.



Za početak, na pitanje zašto ne ide Luki u Španiji, Jokan nije imao pravi odgovor.



"Teško je objasniti razloge zbog kojih ga ne ide, ali je činjenica da nije dobra situaciju ni za njega, ni za Real Madrid. Kada odete u Real Madrid, onda morate da iskoristite tu priliku, da upotrebite sve svoje prednosti. On se takmiči sa Benzemom, koji je dokazao da je godinama unazad među najboljim napadačima sveta. Od Luke se mnogo očekivalo, ali to do sada nije donelo rezultate. Sada se postavlja pitanje koliko će dobijati šanse u budućnosti. Veoma je zanimljivo pratiti našeg igrača koji je stigao u Real Madrid, ali iskreno, stvari ne idu po planu", rekao je Jokanović.









On se osvrnuo i na utakmicu sa Norveškom, te šansama da pobedimo i Škote.



"Nadam se da ćemo se plasirati. Bio sam iznenađen utakmicom sa Norvežanima. Pobedili smo u produžecima utakmicu koju smo morali da dobijemo u 90 minuta. Srbi su uvek skloni "preterivanju", bilo da je euforija ili pesimizam. Škoti nisu rivali za potcenjivanje, ali sam siguran da imamo kvalitet da ih pobedimo. Srbija nije učestvovala na EP 20 godina, još od 2000. godine, kada sam čak i ja igrao. Prošlo je mnogo vremena od tada", priseća se Jokanović.















Glavna zvezda u katarskom fudbalu je Ćavi Ernandes, legendani kapiten Barselone, koga već mesecima sele na klupu Katalonaca. Jokan takođe ne sumnja da će Ćavi biti trener Barselone.





"Ćavi je prva zvezda naše lige, bio je najpre kao igrač, a sada i kao trener. Svakog dana vidimo koliko napreduje u svom poslu. Prošle godine je nesrećno izgubio titulu, a ove će teško dopustiti da mu se to ponovi. Nedostatak iskustva ne mora da znači da nije spreman za Barsu. Imamo primere Gvardiole i Zidana koji su vrlo brzo dobili posao u Barsi i Realu. Ne vidim neku veliku razliku između njih i Ćavija na početku karijera. Videćemo kako će se dalje razvijati situacija. Barsa je u problemima, nije trener jedini koji može i treba da ih rešava. Treneri ne mogu sve. On je već sada neverovatan takmičar, ambiciozan trener i siguran sam da ga čeka velika karijera", zaključio je Jokanović, uz zanimljivu poruku da sebe u nastavku karijere vidi u Španiji ili Engleskoj.





"Verujem u sebe i svoj rad. Moja prirodna ambicija je da radim u Španiji i Engleskoj, ali sve zavisi od datog trenutka, a dok do njega ne dođe, biću srećan i nastaviću da radim isto".