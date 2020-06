Jirgen Klop pisao navijačima Liverpula: "Volim vašu strast, vaše pesme, ali..."

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop pozvao je danas navijače šampiona Premijer lige da velikim okupljanjima i proslavama ne pokvare dobro urađen posao u sprečavanju širenja korona virusa.



Liverpulovo 30 godina dugo čekanje na titulu šampiona Engleske završeno je prošlog četvrtka kada je Mančester siti izgubio od Čelsija, a hiljade navijača se odmah okupilo oko Enfilda kako bi to proslavilo.



Klub, Mersisajd policija i Gradsko veće izdali su zajedničko saopštenje u kojem su osudili "potpuno neprihvatljivo" ponašanje nakon što su se navijači okupili i dan kasnije, u petak, što je izazvalo strah od povećanja broja zaraženih korona virusom.



"Molim vas, slavite, ali na bezbedan način, privatno, ne rizikujući da ovu užasnu bolest i dalje širimo u našoj zajednici. Kada dođe vreme, proslavićemo", naveo je Klop u pismu navijačima "redsa".



"Da su stvari drugačije, ne bih voleo ništa više nego da slavimo zajedno, da napravimo paradu, koja bi bila veća od one posle osvajanja Lige šampiona... ali to jednostavno nije moguće. Uradili smo toliko toga u borbi protiv korona virusa i sav taj napor ne sme da propadne", dodao je Klop.



Klop je zahvalio navijačima na podršci tokom cele sezone u kojoj je Liverpul napravio 23 boda prednosti u odnosu na Siti, sedam kola pre kraja šampionata.



"Volim vašu strast, vaše pesme, vaše odbijanje da ne prihvatate poraz, vašu posvećenost, vaše razumevanje igre i vašu veru u ono što radimo", rekao je Klop.



"Ja sam ljudsko biće i vaša strast je takođe moja strast, ali trenutno je najvažnije da takvih vrsta okupljanja nema. To dugujemo najugroženijima u našoj zajednici, zdravstvenim radnicima koji su dali toliko i kojima smo aplaudirali, policiji i lokalnim vlastima koji nam pomažu", naveo je trener šampiona Premijer lige.



Liverpul u četvrtak gostuje Mančester sitiju.