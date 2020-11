Jezive pretnje navijača Intera upućene igračima, mnogi će se zabrinuti za bezbednost

Navijači Intera sve više gube strpljenje kada je reč o rezultatima njihovih ljubimaca ove sezone, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od Real Madrida na Đuzepe Meaci, kojim su praktično zatvorili vrata proleća u Ligi šampiona.



Ove subote gostuju u Sasuolu, a u trening centru u Milanu navijači su okačili transparent sa upozoravajućom porukom.



"Ponosite se dresom koji nosite. Pokažite lojalnost. U suprotnom ćemo doći sa palicama" - stajalo je na transparentu.



Možete li naslutiti kakav scenario očekuje izabranike Antonija Konta ukoliko i u narednom periodu rezultati krenu po zlu?

Inter ultras have unveiled a threatening banner ahead of today’s game with Sassuolo, warning they’ll ‘come with baseball bats’ if performances don’t improve https://t.co/Bgh945L5VA #FCIM #SassuoloInter #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/wx4R5nAPGJ