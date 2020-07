Jedva izvukli živu glavu, Verder ostaje u eliti!

Jedna od najslabijih sezona u novijoj istoriji Verdera iz Bremena završila se pobedom i ostankom u Bundesligi.U okviru plej-of mečeva za popunu Bundeslige u sezoni 2020/21 Verder je bio bolji rival i ukupnim rezultatom 2:2 prošao je dalje zbog golova u gostima.U prvom meču je bilo 0:0 u Bremenu, a danas je bilo 2:2 što je bilo dovoljno gostima da prođu u elitu.Počelo je golom u 3. minutu i to na neverovatan način, Tojerkof je smestio loptu u svoju mrežu za prednost Verdera. Verder daleko bolji i u nastavku, ali nisu pobedili na ovom meču. Klajndinst donosi izjednačenje i nadu domaćima da mogu do plasmana u elitu.Ipak, ekipa u kojoj je i danas igrao Miloš Veljković 69 minuta je izdržala, pa je zasluženo ostala u BL, i ne samo to, uspeli su da zapečate sudbinu domaćina golom Augustinsona u 4. minutu nadoknade, ponovo je Tojerkof tragičar, izgubio je loptu u najgorem mogućem momentu.