Jednostavno, LJUDINA! Klop kritikovao PL, namerava da načini potez koji će naterati svet da mu se pokloni!

Jirgen Klop je kažu "poludeo" kada je čuo za pravila PL koja se tiču dodele medalja za osvajanje lige. Naime, Liverpul je vratio titulu posle 30 godina, Nemac je pobesneo kada je saznao da samo igrači koji su skupili pet nastupa u šampionatu dobijaju medalju za trijumf.



"Kakva glupost, ne znam kome to pada na pamet. Ako ste odigrali i minut treba da dobijete medalju, jednostavno ako ljudi ne shvataju da je ovo timska igra i da ekipa osvaja prvenstvo, ja ne mogu da im pomognem", kaže Klop.



"Vi ste drugi golman i ne branite često, ali kako da ne dobijete medalju. Trenirali ste milion puta godišnje i to na najvišem nivou kako biste bili spremni. I sad mi neko kaže da takav igrač neće dobiti medalju. Pa to je van svake logike", čudi se Klop.



Inače po pravilima timu ide 40 medalja, ali ne samo igračima već stručnom štabu, sportskom delu uprave, lekarima, o tome odlučuje klub. Nema dovoljno za sve.



Ali, Klop kaže da neće na ovome ostati.











Klinci kao Nemo Vilijams, Kertis Džons i Harvi Eliot su imali po dva nastupa, treći i četvrti golmana Endi Lonergan, odnosno Kaomhin Keleher će takođe ostati bez medalje.



Klop tvrdi da se to neće desiti.



"Svi ovi klinci će da dobiju medalju, to je sigurno, na ovaj ili onaj način. Ja ću im dati moju, ako zafali napraviću još. Ali, najdraže od svega bi mi bilo da PL promeni ovo pravilo, neka razmisle ponovo", poručio je Klop.



Jedno rešenje je da u poslednjih sedam kola pušta klince, makar u finišu kako bi dobili medalje, jer je titula rešena.











Ali, on smatra da to nije korektno ni prema rivalima, ni prema sopstvenom timu.



"Moramo da pobeđujemo, klinci su super, imaju budućnost ovde, ali ne dobija se šansa kao slatkiš, niti poklon za Božić. Igraće, ali izvodiću najbolji tim, nema utakmica u PL zbog zabave, ni to ne bi bilo sportski. Ali, zaslužuju medalju i dobiće je, ako ne od PL, onda od mene", ponovio je Klop, čiji tim je slavio pa je izgubio ubedljivo od Sitija, ali Nemac kaže da će protiv Aston Vile novi engleski šampion pokazati da nema nameru da se opušta, iako je sve gotovo.