Jedini realan i idealan scenario - UEFA pronašla rešenje za LŠ i svideće se svima!

Pisali smo juče o mogućim scenarijima za finiš sezone u Evropi, a danas su stigle naznake da će jedna odluka biti garantona, a to je - fajnal for Lige šampiona!



Naime, poznato je da neće biti termina za odigravanje svih predviđenih utakmica, pa UEFA mora da smisli pravedno rešenje ukoliko se uopšte ukaže prilika da se sezona završi, što je i dalje prioritet.



Ukoliko svetska zdravstvena organizacija dozvoli da se lopta opet zakotrlja, UEFA ima sledeći plan - krajem maja, u Istanbulu će igrati četiri ekipe, dva polufinala i predviđeno finale 30. maja. U prevodu, polufinale će takođe biti jedan meč, a fajnal for je nalik onom u Evroligi. To je najsigurniji scenario kada UEFA dobije dozvolu da se stadioni opet otvore.



Tu sada preostaju dva problema, preostali revanši osmine finala, ostalo je još četiri meča - Mančester Siti - Real Madrid, Barselona - Napoli, Juventus - Lion i Bajern Minhen - Čelsi.



Drugi problem je kako da se izvede četvrtfinale, a to će zavisiti upravo od toga kada će se fudbal vratiti na terene. Ukoliko bude dovoljno vremena, kako je UEFA "kupila" dva termina fajnal forom, može da se desi da u predviđenim terminima polufinala krajem aprila i početkom maja budu četvrtfinalni mečevi.



Ukoliko to ne bude moguće, izvesno je da će se i četvrfinale igrati na jedan meč, na neutralnom terenu.



Ovo isto važi i za mečeve Lige Evrope, a UEFA će više informacija saopštiti nakon video sastanka zakazanog za utorak.





Sve u svemu, F4 deluje prilično zanimljivo, ono što je najvažnije i pravedno, jer bi se četiri najbolja tima na neutralnom terenu, u Istanbulu koji je svakako domaćin finala, boriti za titulu prvaka Evrope.







Samo da svet pobedi Koronu i da se lopta vrati...