Jedan prekid menja sve - Barnli preskočio Arsenal i stigao Totenhem

Fudbaleri Barnlija pobedili su u gostima ekipu Kristal Palasa rezultatom 1:0 (0:0) u 32. kolu Premijer lige.



Luka Milivojević je odigrao ceo meč, ali nije uspeo da pomogne svojoj ekipi da dođe do pobede, a jedini strelac na meču bio je Ben Mi u 62. minutu posle prekida.



Kristal Palas je bio bolji rival, imao je posed lopte i više prilika, ali nedovoljno dobrih da bi savladao Nika Poupa.Kao što to obično i bude na mečevima ekipe Šona Dajša, Barnliju je i ovaj put bio dovoljan jedan dobar prekid da ugrozi gol rivala.Tako je bilo i večeras, u 62. minutu, Vestvud je izveo prekid, a Ben Mi bio na pravom mestu i glavom matirao Guaitu za 0:1. Domaći su pokušavali da dođu makar do boda, ali promene rezultata nije bilo. Palas je bio najopasniji u nadokandi vremena, kada je imao dve prilike, ali je Poup bio maestralan i sačuvao je svoju mrežu za velika tri boda.Barnli je sada verovali ili ne, na deobi sedmog i osmog mesta sa Totenhemom sa 45 bodova, ima dva više od Arsenala i nije isključena borba za Ligu Evrope do samog kraja.