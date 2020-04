Javio se Srki Plavšić, kakva je situacija u Češkoj?

Plavšić je trenutno u Pragu, gde već tri sezone brani boje Sparte. On je uporedio situaciju u Češkoj sa stanjem u Srbiji, u doba koronavirusa.



"Mislim da je to zbog toga jer je ovde sve krenulo malo brže nego kod nas u Srbiji. Ovde je Vlada sve to ozbiljno shvatila i brzo smo prestali sa treninzima, brzo su uvedene sve mere da se virus ne bi širio i i dalje se svi pridržavamo tih mera. Ovde su ljudi jako odgovorni i poštuju sve mere vlade. Nose rukavice, nose maske i izlaze bukvalno samo po potrebi. Rade samo prodavnice i apoteke, grad je pust, nema nikog", rekao je Plavšić.



On pronalazi načine da "ubije" vreme...



"Osećam se dobro i trudim se da što manje izlazim, samo kada moram do prodavnice ili da odradim trening. Gledam filmove, igram igrice, gledam serije. Što se tiče fudbala ne znam šta će biti pošto se ovde igra plej-of. Razmatra se opcija da se završi još tih četiri, pet utakmica do kraja, a da se plej-of ne igra. Videćemo šta će biti", dodaje Plavšić za TV Arena sport.